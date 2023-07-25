Песков заявил, что Запад пытался помешать проведению саммита "Россия – Африка"

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Страны Запада пытались не допустить проведения саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге, оказывая давление на партнеров Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Практически все африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США", – сказал он.

По словам представителя Кремля, подобным занимались и продолжают заниматься также дипмиссии Франции и других западных стран в Африке.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров рассказал, что на предстоящем саммите, который состоится 27–28 июля, Россия намерена предложить африканским партнерам варианты решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.

До этого президент РФ Владимир Путин написал статью, в которой заявил, что отношения России и Африки обладают прочными корнями и всегда отличались стабильностью и доброжелательностью. Он подчеркнул, что в Москве дорожат дружбой с африканскими странами.



Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"