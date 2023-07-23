Власти ЮАР отказали Макрону в посещении саммита БРИКС – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон не получил приглашение на саммит БРИКС, который будет проходить в ЮАР с 22 по 24 августа. Об этом сообщает издание News24.

"Уже было разослано 70 приглашений лидерам Глобального Юга. <...> Однако западные страны, такие как США, Великобритания и Франция, приглашены не были", – указано в материале.

Отмечается, что французский лидер направлял просьбу о приглашении, однако так и не получил его.

При этом пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамапоса сообщил РИА Новостям, что ему ничего неизвестно об обращении Макрона и его желании посетить саммит.

Ранее СМИ сообщали, что Макрон проконсультировался с лидером ЮАР по вопросу своего участия в саммите БРИКС в августе. Просьба Макрона стала для Рамапоса "сюрпризом", он планировал обсудить решение по поводу его участия в саммите с остальными коллегами.

Позже замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что участие недружественных РФ государств в саммите БРИКС является неуместным. Российская сторона известила ЮАР о своем отношении к возможному присутствию Макрона и надеется на то, что ее позиция будет учтена, добавил он.



Путин пообщается с лидером ЮАР на полях саммита "Россия – Африка"