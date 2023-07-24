Путин назвал связи РФ и Африки прочными и доверительными

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Партнерские связи России и Африки обладают прочными и глубокими корнями и всегда отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Об этом сообщил Владимир Путин в своей статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", которая размещена на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что страна искренне дорожит честно накопленным капиталом дружбы и сотрудничества с Африкой, а также традициями взаимной поддержки и доверия.

По его словам, обе стороны были объединены стремлением к формированию такой системы отношений, которая основана, прежде всего, на международном праве, неделимости безопасности, учете национальных интересов и признании центральной координирующей роли ООН.

Владимир Путин также отметил, что РФ выражала поддержку африканскому народу в связи с их борьбой за освобождение от колониального гнета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции.

Как сообщили в офисе президента Южной Африки, российскую сторону на саммите БРИКС в ЮАР будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.