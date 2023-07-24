Путин заявил, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку

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Владимир Путин заявил, что несмотря на антироссийские санкции, Россия будет и дальше активно работать над поставками зерна, продовольствия и удобрений в Африку. Соответствующая статья президента РФ была опубликована на сайте Кремля.

По словам российского лидера, РФ высоко ценит и продолжит динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой. Путин отметил, что приветствуется стратегический курс Африканского союза на формирование Африканской континентальной зоны свободной торговли.

Кроме того, как добавил президент РФ, в этом году в стране вновь ожидается рекордный урожай, в связи с чем Россия готова заместить украинское зерно, поставлявшееся по зерновой сделке, как бесплатно, так и на коммерческой основе.

Ранее миссия РФ в ООН заявила, что Россия вернется в зерновую сделку, если Запад выполнит условия, включая вывод из-под санкций зерна и удобрений, переподключение банков к SWIFT, перезапуск аммиакопровода "Тольятти-Одесса", разблокировку активов РФ и восстановление гуманитарного характера сделки.

17 июля российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что отказывается продлевать зерновую сделку. В МИД РФ это решение объяснили в том числе тем, что ни одна из задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

На следующий день ООН сообщила о прекращении движения судов из портов Украины в рамках черноморской инициативы. А позже Минобороны РФ заявило, что будет рассматривать в качестве перевозчиков военных грузов все суда, следующие в украинские порты через акваторию Черного моря.

В МИД рассказали о взаимодействии России и Африки после прекращения зерновой сделки