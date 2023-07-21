Киев за время зерновой сделки накопил значительные мощности в портах – постпредство ООН

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За год действия зерновой сделки Киев накопил значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах портов. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников", – цитирует его РИА Новости.

Дипломат отметил, что с прекращением зерновой сделки Россия может поменять данную ситуацию.

17 июля российская сторона официально уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что отказывается продлевать зерновую сделку. В МИД РФ это решение объяснили в том числе тем, что ни одна из задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.

На следующий день ООН сообщила о прекращении движения судов из портов Украины в рамках черноморской инициативы. А позже Минобороны РФ заявило, что будет рассматривать в качестве перевозчиков военных грузов все суда, следующие в украинские порты через акваторию Черного моря.

20 июля Минобороны Украины сообщило, что Киев начнет рассматривать суда, плывущие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов, как перевозящие военные грузы. В ведомстве заявили, что суда будут рассматриваться со всеми соответствующими рисками.

Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное