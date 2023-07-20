Украина начнет рассматривать следующие в порты РФ суда как перевозчиков военных грузов

Фото: телеграм-канал "Черноморский Флот"

Минобороны Украины сообщило, что Киев начнет рассматривать суда, плывущие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов, как перевозящие военные грузы. Об этом информирует телеграм-канал ведомства.

Предупреждение начнет действовать с 00:00 21 июля. В ведомстве заявили, что суда будут рассматриваться со всеми соответствующими рисками.

Похожее заявление Минобороны РФ выпустило накануне. Согласно ему, с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В российском оборонном ведомстве уточнили, что страны, чьи флаги будут установлены, будут признаваться РФ вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобное предупреждение от Минобороны связано с прекращением действия черноморской инициативы.