Эксперт рассказал, что будет делать флот РФ с идущими на Украину судами

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Предупреждение Минобороны РФ по поводу судов, направляющихся в порты Украины, можно оценивать как блокаду Одессы и Николаева. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на военного эксперта Виктора Литовкина.

Он отметил, что после досмотров суда начнут разворачивать или топить.

"В северо-западной части Черного моря просто будут дежурить наши военные корабли. Все суда, которые будут к нам приближаться, будут останавливать под угрозой применения оружия", – подчеркнул собеседник издания.

Он считает, что при обнаружении перевозчиков военных грузов российский флот будет действовать быстро.

"Мы предупредили. Если вы не выполняете наши требования, то извините, это зона военных действий. Нечаянно прилетел снаряд или торпеда", – добавил эксперт.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что все суда, следующие в акватории Черного моря по направлению в порты Украины, с 20 июля будут рассматриваться как перевозчики военных грузов. В ведомстве пояснили, что страны, чьи флаги будут установлены на таких судах, будут признаваться Россией вовлеченными в конфликт на Украине на стороне Киева.

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