Захарова назвала условия возвращения РФ к обсуждению зерновой сделки

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Москва вернется к обсуждению зерновой сделки, когда будут выполнены условия по вывозу российской сельхозпродукции, у ООН на это есть еще три месяца. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позиция России заключается в том, что в прежнем формате черноморская инициатива существовать не может, поскольку она не привела к запланированным результатам, объяснила дипломат. Тем не менее Москва готова обсуждать вопрос, если остальные участники сделки выполнят положения меморандума Россия – ООН.

"В самом документе "Меморандум Россия – ООН" говорится, <...> в случае намерения одной из сторон прекратить его применение <...> она должна уведомить об этом за три месяца. Мы уведомили. Соответственно, у ООН еще есть три месяца для возможности реализации достижения конкретных результатов", – сказала Захарова.

17 июля стало известно, что Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки. В МИД РФ указали, что за все время существования инициативы на долю беднейших стран пришлось меньше 3% грузов. Кроме того, ни одна из пяти задач меморандума Россия – ООН не была выполнена.



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