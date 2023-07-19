На Украине предложили поставлять зерно через воды Болгарии и Румынии

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На Украине предложили наладить поставки своего продовольствия из портов страны через территориальные воды Румынии и Болгарии после прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление украинского посла в Турции Василия Боднара.

По его словам, со стороны Украины был создан соответствующий фонд гарантирования рисков. Боднар утверждает, что у страны есть возможность привлекать компании, которые готовы предоставить корабли для перевозок зерна.

Действие черноморской инициативы было рассчитано до 17 июля. В Кремле сообщили о выходе российской стороны из зерновой сделки. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, взятые обязательства в отношении Москвы так и не были выполнены.

В МИД РФ подчеркнули, что действие соглашения прекращается с 18 июля.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Европейский союз способствовал разрыву договоренностей в рамках черноморской инициативы.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с решением России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В Кремле предупредили о рисках безопасности при продлении зерновой сделки без России