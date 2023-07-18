Страны Евросоюза призвали Россию пересмотреть решение по зерновой сделке

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В Евросоюзе призвали Россию пересмотреть решение о прекращении участия в черноморской зерновой инициативе. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на соответствующий документ.

Как следует из заявления Евросоюза, в рамках зерновой сделки вывезли около 33 миллионов тонн продовольствия в 45 стран мира. Из них, по данным ЕС, порядка 725 тысяч тонн зерна были отправлены судами, зафрахтованными Всемирной продовольственной программой, которая доставила зерно в Афганистан, Эфиопию, Кению, Сомали, Судан и Йемен.

Черноморская инициатива позволила снизить мировые цены на продовольствие на 23% по сравнению с пиком 2022 года, подчеркивается в документе ЕС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет доверять Западу в вопросе зерновой сделки, пока не увидит конкретные результаты.

Действие черноморской инициативы было рассчитано до 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что взятые в рамках сделки обязательства в отношении Москвы так и не были выполнены. В МИД РФ подчеркнули, что действие соглашения прекратится начиная с 18 июля.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление в связи с решением России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна черноморским коридором без участия российской стороны. Он заявил, что Киев ждет подтверждения готовности по этому вопросу от ООН и Турции.

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