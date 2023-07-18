Захарова заявила, что Россия не намерена доверять Западу и ООН в вопросе зерновой сделки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия больше не будет доверять странам Запада и ООН в вопросе возобновления зерновой сделки, возвращение в нее возможно только по достижению конкретных результатов. Об этом заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходили из того, что дали все возможности генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, готовы были вместе с ним работать, делали от нас все зависящее для разблокировки ситуации. Больше на заверения, обещания и какие-то вброшенные инициативы в последний момент, лишь бы только мы сказали "да", мы не пойдем. Только конкретные результаты", – сказала она.

По словам дипломата, Россия рассмотрит возобновление сделки только после конкретных действий.

Срок действия черноморской инициативы истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что взятые в рамках сделки обязательства в отношении Москвы так и не были выполнены. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

В МИД РФ подчеркнули, что действие соглашения прекратится начиная с 18 июля. Захарова предложила Западу скинуться на ремонт аммиакопровода Тольятти – Одесса. По ее словам, это можно сделать на те средства, которые выделяются Киеву.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление из-за решения России прекратить действие черноморской инициативы и отозвать гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна черноморским коридором без участия российской стороны. Он заявил, что Киев ждет подтверждения готовности по этому вопросу от ООН и Турции.

ООН сообщила, что ни одно судно не движется в рамках зерновой инициативы