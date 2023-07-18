Турция получила письмо с предложением Киева возобновить зерновую сделку без РФ – СМИ

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Турция получила обращение Украины с предложением возобновить зерновую сделку без участия России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, в данный момент Анкара координирует вопрос возобновления сделки с ООН. Каких-либо решений еще не принято, резюмировал он.

Срок действия зерновой сделки истек 17 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обязательства в отношении Москвы в рамках не были выполнены. На этом фоне, как отметил представитель Кремля, Россия не развивает отношения с Западом.

Кроме того, в МИД РФ объявили о прекращении соглашения с 18 июля. Ведомство пришло к выводу, что итоги реализации договоренностей выглядят неутешительно.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна черноморским коридором без участия российской стороны. Он заявил, что Киев ждет подтверждения готовности по этому вопросу от ООН и Турции.



Миссия РФ в ООН сообщила, что решение по зерновой сделке окончательное