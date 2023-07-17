Зеленский заявил о намерении продолжить поставки зерна черноморским коридором без России

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Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна черноморским коридором без участия российской стороны. Слова украинского лидера привел его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Зеленский заявил, что Киев ждет подтверждения готовности по этому вопросу от ООН и Турции.

"У нас было два соглашения: Украина, Турция, ООН; другое соглашение – Россия, Турция, ООН. Потому что, когда Россия говорит, что прекращает (зерновую сделку), она расторгает свои договоренности с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Не с нами", – приводит Никифоров слова Зеленского на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Президент Украины подчеркнул, что Киев не заключал никаких договоренностей с РФ. В этой связи он поручил МИД страны подготовить обращения в ООН и Турцию.

Российское министерство иностранных дел ранее сообщило, что документ в рамках зерновой сделки перестанет работать с 18 июля. По данным МИД, в период действия сделки около 70% тонн грузов были направлены в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов. Кроме того, продовольствие поступало в том числе в страны ЕС.

В связи с непродлением прекращаются гарантии безопасности судоходства, закрывается морской гуманитарный коридор и расформировывается СКЦ в Стамбуле. Также будет введен режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.

Москва уже уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении черноморской инициативы.

Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля