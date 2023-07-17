В США заявили, что выход из зерновой сделки повлечет для РФ дипломатические издержки

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Россия может столкнуться с большими дипломатическими издержками при выходе из зерновой сделки. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

По его словам, при таком сценарии также могут значительно ухудшиться отношения России со странами глобального Юга. Салливан добавил, что Вашингтон не может спрогнозировать окончательное решение российских властей по этому вопросу.

Ранее Джейк Салливан заявил, что администрация США подготовлена к возможности того, что РФ не станет продлевать на новый срок черноморскую зерновую инициативу, Вашингтон тесно взаимодействует с Украиной по этому вопросу.

До этого стало известно, что из украинского порта отчалил турецкий сухогруз TQ Samsun, который стал последним в рамках зерновой сделки. По данным Совместного координационного центра, сухогруз вышел из порта Одессы в воскресенье, 16 июля.

Украину покинуло последнее судно в рамках зерновой сделки