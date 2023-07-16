США готовы к тому, что Россия может не продлить зерновую сделку – Белый дом

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Администрация США подготовлена к возможности того, что РФ не станет продлевать на новый срок черноморскую зерновую инициативу, Вашингтон тесно взаимодействует с Украиной по этому вопросу. Об этом заявил 16 июля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

"Возможно, что Россия выйдет из нее, возможно, что продолжит участие", – отметил Салливан, отвечая на вопрос о перспективах продления Россией черноморской зерновой инициативы, срок действия которой заканчивается 17 июля.

"Так что это тот выбор, который предстоит сделать президенту РФ Владимиру Путину. Мы готовы к любому развитию ситуации и тесно взаимодействуем с украинцами по этому вопросу", – добавил Салливан.

16 июля СМИ выяснили, Украина в случае прекращения зерновой сделки может потерять до 500 миллионов долларов. Так, за август 2022 – июнь 2023 года Киев экспортировал 50,6 миллиона тонн зерна. При этом главная часть экспорта осуществляется через порты, доля поставок через них составила 78%.

Документ о продлении зерновой сделки был подписан в мае. Действие соглашений истекает уже завтра, 17 июля.

Владимир Путин отмечал, что Москва согласится на продление документа в тот момент, когда будут выполнены условия российской стороны.

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