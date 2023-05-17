МИД РФ подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней

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Российская сторона подтверждает продление зерновой сделки на 60 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Дипломат подчеркнула, что перекосы в осуществлении меморандума Россия – ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений должны быть максимально устранены. Вместе этим Захарова выразила уверенность, что решение продлить сделку поможет обеспечить мировую продовольственную безопасность.

О том, что черноморская инициатива была продлена на два месяца, ранее рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В обращении к депутатам правящей Партии справедливости и развития он заявил, что решение будет выгодным для всех сторон договора. Турецкая сторона, в свою очередь, пообещала продолжить прикладывать усилия, чтобы все условия были соблюдены.

Кроме того, Эрдоган поделился, что российская сторона не будет препятствовать выходу турецких судов из украинских портов Николаев и Оливия. За это глава государства поблагодарил Москву. Президент добавил, что продление сделки произошло благодаря конструктивной работе РФ и Украины.