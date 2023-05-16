Вопрос продления зерновой сделки решается на политическом уровне – СМИ

Фото: РИА Новости/Sputnik/Бурджу Окутан

Вопрос продления зерновой сделки в настоящее время решается сторонами с политической точки зрения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"Фактически сейчас переговоры о пролонгации на техническом уровне завершены. Вопрос теперь решается на политическом уровне", – сказал собеседник агентства.

По его словам, вероятность того, что договоренности все же будут продлены, сохраняется.

Ранее сообщалось, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 мая, может быть продлена на 60 дней. При этом предполагается, что Россия согласится на пролонгацию соглашения в последний раз.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отмечал, что российская сторона выступает против постоянного продления или расширения зерновой сделки.



Зерновая сделка будет продлена на два месяца – СМИ