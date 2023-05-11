МИД РФ выступил против продления и расширения зерновой сделки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская сторона выступает против постоянного продления или расширения зерновой сделки, за что голосуют некоторые западные государства. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы против того, за что высказываются во многих западных столицах, против ее расширения или бесконечного продления. Мы должны понимать, что делается, в том числе нами и участниками этих договоренностей", – заявил он после переговоров в Стамбуле по зерновой сделке между РФ, Украиной, Турцией и ООН.

Вместе с этим Вершинин отметил, что черноморская инициатива подойдет к финалу, если стороны не придут к консенсусу к 18 мая с учетом требований российской стороны.

Он подчеркнул, что односторонние выгоды этой инициативы вряд ли могут быть признаны и подтверждены всеми. Москва защищает национальные интересы России, ее сельхозпроизводителей и производителей удобрений, передает РИА Новости. Кроме того, отметил представитель МИД, РФ делает это с учетом общей обстановки на мировом продовольственном рынке.

По его словам, на переговорах были озвучены различные сроки продлений сделки. До этого было решение продлить инициативу на 60 дней, которые истекают уже 18 мая.

Ранее турецкий источник рассказал СМИ о том, что действие зерновой сделки будет продлено на условиях Москвы. Инсайдер заявил, что соглашение продлят после 18 мая. Отмечалось, что в сделку может быть включен экспорт российской продукции.

Зерновая сделка будет продлена с учетом пожеланий РФ – СМИ