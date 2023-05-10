СМИ сообщили о задержках с инспекцией судов в рамках зерновой сделки

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Некоторые задержки происходят с инспекцией судов в рамках зерновой сделки, заявил РИА Новости знакомый с переговорами источник.

"Да, такие проблемы имеются, периодически заявляют о себе. Но мы ведем переговоры со сторонами, конечно, они не всегда легкие, но они идут", – сказал он.

Ранее в ООН сообщили, что в рамках зерновой сделки до сих пор не экспортировались удобрения, в том числе аммиачные. Говорилось, что в данный момент в украинских портах находятся 14 судов, которые загружают 600 тысяч тонн зерна и продовольствия.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в выполнении всех условий зерновой сделки и намерена продолжать соответствующие контакты. Он также добавил, что вопрос расширения формата переговоров за счет включения в него других заинтересованных стран в настоящее время не рассматривается.



РФ продолжит контакты по зерновой сделке – Песков