03:31Экономика
В ООН заявили, что в рамках зерновой сделки до сих пор не было экспорта удобрений
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В рамках зерновой сделки до сих пор не экспортировались удобрения, в том числе аммиачные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис координатора ООН по черноморской зерновой инициативе.
Уточняется, что в данный момент в украинских портах находятся 14 судов, которые загружают 600 тысяч тонн зерна и продовольствия.
Ранее сообщалось, что первое торговое судно с зерном из ДНР загрузилось в Мариупольском порту. Врио главы республики Денис Пушилин отметил, что вывоз зерна способствует развитию сельского хозяйства ДНР.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в выполнении всех условий зерновой сделки и намерена продолжать соответствующие контакты.
Однако он добавил, что Москва практически не испытывает никакого оптимизма относительно перспектив зерновой сделки.
Первое судно с зерном из ДНР загрузили в Мариуполе
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