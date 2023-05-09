В ООН заявили, что в рамках зерновой сделки до сих пор не было экспорта удобрений

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В рамках зерновой сделки до сих пор не экспортировались удобрения, в том числе аммиачные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис координатора ООН по черноморской зерновой инициативе.

Уточняется, что в данный момент в украинских портах находятся 14 судов, которые загружают 600 тысяч тонн зерна и продовольствия.

Ранее сообщалось, что первое торговое судно с зерном из ДНР загрузилось в Мариупольском порту. Врио главы республики Денис Пушилин отметил, что вывоз зерна способствует развитию сельского хозяйства ДНР.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в выполнении всех условий зерновой сделки и намерена продолжать соответствующие контакты.

Однако он добавил, что Москва практически не испытывает никакого оптимизма относительно перспектив зерновой сделки.

Первое судно с зерном из ДНР загрузили в Мариуполе