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Первое торговое судно с зерном из ДНР загрузилось в Мариупольском порту. Об этом врио главы республики Денис Пушилин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики", – говорится в его публикации.

Пушилин также отметил, что недавно удалось обсудить вопрос запуска зернового терминала в рамках визита в ДНР главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева. Для поставок зерна назначат суда ФАУ "РосКапСтрой", которые в настоящее время занимаются транспортировкой стройматериалов.

Врио главы республики объяснил, что сначала в порт Мариуполя будут приходить стройматериалы, а обратно суда будут загружаться зерном. Такое решение заметно сокращает расходы на логистику, подчеркнул он.

Кроме того, Пушилин обратил внимание, что вывоза зерна способствует развитию сельского хозяйства ДНР.

Ранее председатель правительства ДНР Виталий Хоценко рассказал, что из порта Мариуполя начнут отправлять грузы. Он напомнил, что исторически порт был экспортным, поскольку там добывается уголь, собирается подсолнечник и зерно, работает металлургическая промышленность.



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