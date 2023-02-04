Порт Мариуполя может начать отправку грузов летом – Хоценко

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY VAGANOV

Начать отправку грузов из порта Мариуполя планируется уже летом 2023 года, сообщил в интервью ТАСС председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он напомнил, что исторически порт в Мариуполе был экспортным, поскольку там добывается уголь, собирается подсолнечник и зерно, работает металлургическая промышленность.

"Сегодня порт работает на въезд: мы грузы в основном завозим, завозим строительные материалы. Тенденция 2–3 ближайших года будет такая. Но очень надеюсь, что уже летом мы из нашего порта повезем и зерно, и уголь, и, возможно, гранит в другие территории РФ", – сказал он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что информация о переносе столицы ДНР из Донецка в Мариуполь не является достоверной. Он подчеркнул, что этот вопрос не обсуждался и не обсуждается.

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