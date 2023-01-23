Пушилин заявил об ожесточенном сопротивлении ВСУ в Артемовске

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут усиленные ожесточенные бои в Артемовске, предпосылок к их отступлению нет. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"На ряде участков, включая мясокомбинат, идут интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает", – рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, несмотря на неотступное сопротивление украинских войск, российская армия делает все возможное для освобождения города, заявил врио главы ДНР.

Ранее владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии группой под контроль села Клещеевка в районе Артемовска. При этом там все еще велись бои, противник пытался отстоять территорию.

Немецкая разведка позже сообщила, что ВСУ несут большие потери в боях в районе Артемовска. В Германии считают, что потеря контроля украинской армией значительно изменит ход боевых действий.



Разведка Германии представила доклад с данными о потерях ВСУ в боях под Артемовском

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