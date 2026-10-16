Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал Европу проигравшей в украинском конфликте

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Отказ от многолетнего энергетического сотрудничества с Россией обернулся для европейских стран экономическими потерями. Такое мнение высказал бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Во время беседы ведущий Рожер Кеппель отметил, что Европа понесла значительный ущерб из-за разрыва энергетических связей с Россией и стала главным проигравшим после Украины. Шредер согласился с этой оценкой.

"Прекращение энергетического сотрудничества, которое успешно функционировало более 50 лет, безусловно, привело к потере благосостояния – причем не только в Германии, но и в Европе в целом", – заявил бывший канцлер.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может создать единую систему стратегических запасов газа на случай перебоев с поставками. Идея появилась из-за опасений по поводу возможного дефицита топлива предстоящей зимой.