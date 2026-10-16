Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Брянской области с 11 детьми и 50 внуками

Фото: департамент социальной политики и занятости населения Брянской области

Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице города Сельцо в Брянской области Валентине Воснятиной, воспитавшей 11 детей и имеющей 50 внуков. Об этом сообщил департамент социальной политики и занятости населения региона в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что звание женщина получила за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Как подчеркнули власти, Воснятина всю жизнь посвятила детям и созданию уюта в семье.

Согласно информации департамента, члены ее семьи занимаются волонтерством, духовно-просветительской работой, сбором и транспортировкой гуманитарной помощи. В 2026 году супруги Воснятины отметили 53 года совместной жизни.

С 1 января 2027 года Социальный фонд России будет автоматически начислять матерям-героиням разовую выплату в размере 1 миллиона рублей. Проект разработало министерство труда и социальной защиты. Новый порядок предполагает, что выплата будет назначаться сразу после подписания указа о присвоении звания "Мать-героиня".