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16 октября, 20:42

Общество

Москвичей предупредили о тумане с видимостью 200–700 метров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туман с видимостью от 200 до 700 метров накроет отдельные районы Москвы в ночь с 16 на 17 октября. Он продержится до утра, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В связи с прогнозами автомобилистов попросили быть предельно осторожными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Пятница, 16 октября, стала самым теплым днем недели в столице. Днем воздух прогрелся до плюс 15–17 градусов.

При этом на выходных в Москве немного похолодает, однако осадков не ожидается. В субботу, 17 октября, температура составит 14–16 градусов, а в воскресенье, 18-го числа, до 15 градусов.

Вместе с тем синоптики пообещали, что температура воздуха в столице в ближайшие трое суток не превысит рекордных значений. Вероятность того, что воздух прогреется до 18 градусов, крайне мала.

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