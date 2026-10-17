00:43Мэр Москвы
Собянин: 15 летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны
Фото: mil.ru
Силы противовоздушной обороны министерства обороны России отразили атаку на столицу. Об уничтожении 15 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил Сергей Собянин в MAX.
По словам мэра столицы, все 15 воздушных целей были уничтожены средствами ПВО.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия.
Дополнительной информации о последствиях произошедшего и возможных пострадавших Собянин пока не приводил.