Собянин: 15 летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

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Силы противовоздушной обороны министерства обороны России отразили атаку на столицу. Об уничтожении 15 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра столицы, все 15 воздушных целей были уничтожены средствами ПВО.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия.

Дополнительной информации о последствиях произошедшего и возможных пострадавших Собянин пока не приводил.