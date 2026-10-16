Малооблачная и сухая погода ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На следующей неделе в Москве будет сухая и малооблачная погода с заметными перепадами температуры в течение суток. Такой прогноз опубликовал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, ночью столбики термометров будут опускаться до 0–5 градусов, а днем воздух прогреется до 7–12 градусов.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о туманах в Москве и Подмосковье в выходные, 17 и 18 октября.

В субботу ожидается сухая погода: ночью в столице будет 7–9 градусов, в области – 4–9 градусов, а днем воздух прогреется до 15–17 и 14–19 градусов соответственно.

В воскресенье прогнозируют облачность с прояснениями, местами в Подмосковье возможны слабые осадки. Ночью температура составит 8–10 градусов в Москве и 5–10 градусов – в области, днем – 14–16 и 12–17 градусов соответственно. Ветер в оба дня будет слабым со скоростью 3–8 метров в секунду.

