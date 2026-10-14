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14 октября, 17:33

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Синоптик Макарова: дожди в Москве не должны вызвать подтопления улиц

Синоптик исключила риск подтопления улиц Москвы из-за осенних дождей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Продолжительные дожди, которые прогнозируются в Москве в ближайшее время, не должны вызвать подтопления улиц. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В среду, 14 октября, в большинстве районов столицы может выпасть до 10 миллиметров осадков, в отдельных районах – до 15 миллиметров.

Дожди могут продолжаться в ночь на четверг, 15 октября. Однако синоптик отметила, что при таких показателях подтопление невозможно.

"Сильный ливень – это когда за период менее 30 минут выпадает 30 миллиметров", – объяснила Макарова.

При этом осенние осадки отличаются от летних интенсивностью и продолжительностью. Летом значительный объем дождевой воды может выпасть за короткий промежуток, и ливневая канализация не всегда справляется с такой нагрузкой.

Из-за дождя на улицы столицы вышли оперативные бригады и специализированная техника ГУП "Мосводосток". Их задача – не допустить временных скоплений воды и обеспечить бесперебойную работу водосточной инфраструктуры.

Москвичей предупредили, что дождь в столице будет идти целый день

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