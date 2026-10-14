Дептранс рекомендовал пересесть на городской транспорт из-за дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за дождя москвичам рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в пользу городского транспорта в среду, 14 октября. Об сообщили в столичном Дептрансе.

Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня. Водителей попросили быть внимательнее и не отвлекаться за рулем.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), загруженность дорог в городе оценивается в 4 балла. Наиболее интенсивное движение зафиксировано на Ленинградском и Ярославском шоссе по направлению в центр, а также на внешней стороне МКАД на участке от Дмитровского до Новорижского шоссе.

Днем затруднения ожидаются на шоссе Энтузиастов у Владимирского путепровода, на ТТК возле Савеловской и Тульской эстакад, а также в пределах Садового кольца.

Кроме того, из-за дождя на улицах столицы дежурят оперативные бригады и специализированная техника ГУП "Мосводосток". Их задача – не допустить временных скоплений воды и обеспечить бесперебойную работу водосточной инфраструктуры.

Сотрудники предприятия следят за состоянием водоприемных колодцев. При необходимости решетки очищают от мусора, листвы и других предметов, которые могут снизить пропускную способность системы водоотведения.

Под особым контролем находятся низинные места и участки возле остановок городского транспорта.

В связи с сильными осадками в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. В столице он будет действовать с 13:00 до 21:00 14 октября, а в Подмосковье предупреждение объявлено с 09:00 и продлится сутки.