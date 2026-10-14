Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 09:58

Транспорт

Дептранс рекомендовал пересесть на городской транспорт из-за дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за дождя москвичам рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле в пользу городского транспорта в среду, 14 октября. Об сообщили в столичном Дептрансе.

Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня. Водителей попросили быть внимательнее и не отвлекаться за рулем.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), загруженность дорог в городе оценивается в 4 балла. Наиболее интенсивное движение зафиксировано на Ленинградском и Ярославском шоссе по направлению в центр, а также на внешней стороне МКАД на участке от Дмитровского до Новорижского шоссе.

Днем затруднения ожидаются на шоссе Энтузиастов у Владимирского путепровода, на ТТК возле Савеловской и Тульской эстакад, а также в пределах Садового кольца.

Кроме того, из-за дождя на улицах столицы дежурят оперативные бригады и специализированная техника ГУП "Мосводосток". Их задача – не допустить временных скоплений воды и обеспечить бесперебойную работу водосточной инфраструктуры.

Сотрудники предприятия следят за состоянием водоприемных колодцев. При необходимости решетки очищают от мусора, листвы и других предметов, которые могут снизить пропускную способность системы водоотведения.

Под особым контролем находятся низинные места и участки возле остановок городского транспорта.

В связи с сильными осадками в Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности. В столице он будет действовать с 13:00 до 21:00 14 октября, а в Подмосковье предупреждение объявлено с 09:00 и продлится сутки.

Читайте также


транспортпогодагород

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика