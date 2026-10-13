14 октября может стать первым осенним днем с температурой не выше 10 градусов в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Среда, 14 октября, в Москве может стать первым днем осени с температурой не выше 10 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в середине недели мегаполис останется под влиянием атмосферного фронта, который связан с южным циклоном.

"В такой ситуации погода в регионе сохранится пасмурной и холодной и заметно прибавится дождей. Среда может стать первым осенним днем с однозначной максимальной температурой – днем 8–10 градусов", – подчеркнул синоптик.

В четверг, 15 октября, небо продолжат затягивать плотные облака, ожидаются кратковременные дожди, которые прекратятся к вечеру. Температура останется ниже климатической нормы. После полудня тоже прогнозируется 8–10 градусов.

При этом в конце рабочей недели на погоду повлияет периферия антициклона с востока. Ночью в пятницу, 16-го числа, значения понизятся, по области местами до заморозков. Однако днем столбики термометров покажут до 11 градусов.

В субботу, 17 октября, ожидается сухой и относительно теплый день, указал Леус. Максимально температура в столице поднимется до 12 градусов. Уже 18-го числа очередной циклон принесет в Москву облака и небольшие дожди, а в понедельник, 19 октября, вновь похолодает.

В ближайшие сутки в столице начнется период глубокой осени. Переход произойдет 14 октября, в праздник Покрова. Подобное совпадение в Москве наблюдается примерно раз в 10 лет.

По прогнозам синоптиков, за сутки может выпасть до 15 миллиметров осадков. На фоне этого в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 13:00 до 21:00.

