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13 октября, 12:52

Общество

12 октября стало самым теплым днем месяца в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 12 октября, среднесуточная температура воздуха в Москве превысила климатическую норму более чем на 7 градусов. День стал самым теплым в столице с начала октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

"Октябрь продолжает удивлять жителей Центрального, Южного и Приволжского округов мощными волнами тепла, одна из которых началась в минувший понедельник. В Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, температура поднималась до плюс 15,5 – это второе значение в нынешнем октябре, а по среднесуточной температуре день стал самым теплым в этом месяце", – отметил синоптик.

В Коломне был установлен новый суточный рекорд – температура достигла плюс 22,4 градуса, превысив прежний максимум для этой даты на 4,8 градуса. Предыдущий рекорд держался 47 лет.

Всего в Европейской России за сутки обновили 35 рекордов тепла. Среди городов, где зафиксировали новые максимумы, Леус назвал Нижний Новгород, Владимир, Тулу, Рязань, Орел, Тамбов, Пензу, Херсон, Курск, Донецк, Луганск, Запорожье и Ростов-на-Дону.

В Приморско-Ахтарске температура поднялась до плюс 27,7 градуса – на 2,6 градуса выше рекорда 1994 года. В Нижнем Новгороде обновили достижение 1917 года – воздух прогрелся до плюс 19,2 градуса, превысив прежний максимум на 1,2 градуса.

По прогнозу синоптика, в Приволжском и Южном федеральных округах 13 октября температура вновь будет на 4–9 градусов выше средних многолетних значений. Это может привести к обновлению новых температурных рекордов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 12 октября стала рекордно теплой для этой даты с 1981 года. На опорной метеостанции ВДНХ температура не опустилась ниже 12,5 градуса, тогда как предыдущий рекорд составлял 11,4 градуса.

По данным специалиста, за весь период наблюдений ночные температуры выше 10 градусов в Москве фиксировались в среднем раз в 15 лет. В центре столицы, на станции Балчуг, воздух прогрелся до 13,6 градуса, а в Подмосковье минимальные значения составили от 9,2 градуса в Серебряных Прудах до 12 градусов в Железнодорожном.

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