Самым дождливым и холодным днем в Москве на неделе станет 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в среду, 14 октября, ожидаются наиболее интенсивные дожди и самая низкая температура за неделю. Количество выпавших осадков может достигнуть 18,5 литра на квадратный метр, сообщает ИС "Вести" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Во вторник, 13 октября, воздух прогреется до 9–12 градусов. Местами пройдет небольшой дождь, влажность составит 87%. Весь день через Московский регион будет идти холодный атмосферный фронт, поэтому небо останется затянутым облаками.

В четверг, 15 октября, осадки не прекратятся, но будут ослабевать. Днем температура воздуха составит 10–13 градусов. К концу недели в столичный регион вернется более теплая и ясная погода, воздух прогреется до 16 градусов.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщала, что после похолодания 14 октября погода в столице снова перестроится на "сентябрьский лад". Она отметила, что потепление будет напоминать раннюю осень. Кроме того, синоптики прогнозируют, что до пятницы, 16 октября, погода останется дождливой.

