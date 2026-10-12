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12 октября, 16:46

Общество

Погода в Москве перестроится на "сентябрьский лад" после 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После кратковременного похолодания в среду, 14 октября, погода в Москве вновь перестроится на "сентябрьский лад". Об этом сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, с четверга жителей столицы ждет очередное потепление, больше похожее на раннюю осень, чем на середину октября.

Преимущественно ожидается погода без осадков. Ночью столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов тепла, днем – от 11 до 16 градусов. Такие значения превышают климатическую норму для середины октября на 4–5 градусов, уточнила Паршина.

Вместе с тем в ночь на 12-е число температура воздуха в Москве не опустилась ниже 12,5 градуса. Это стало рекордом для 12 октября с 1981 года. За весь период наблюдений ночная температура в эту дату в столице превышала 10 градусов в среднем раз в 15 лет.

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