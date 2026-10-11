Москвичей предупредили о возможной грозе 12 октября

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В Москве возможна гроза в понедельник, 12 октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области прогнозируется пасмурная и дождливая погода – выпадет до 3–5 литров воды на метр квадратный", – написал он.

По его словам, ночью температура воздуха составит не ниже плюс 10–15 градусов, что считается выше октябрьской нормы на 10 градусов и соответствует климатическим показателям начала или конца лета. Днем потеплеет до плюс 13–16 градусов.

Тишковец отметил, что во вторник, 13 октября, интенсивность осадков увеличится: ожидается ливень до 15 литров за 18 часов. Температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 10–13 градусов, заключил он.

Ранее сообщалось, что золотая осень в столице, согласно прогнозам, завершится в среду, 14 октября. После этого в Москве начнется период "глубокой" осени, который продлится до 28 октября.