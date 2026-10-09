Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра и дождя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кратковременный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в столице в пятницу и субботу, 9–10 октября. Об этом предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

В связи с непогодой горожан призвали быть внимательными. Не рекомендуется укрываться под деревьями и оставлять рядом с ними автомобили.

"ЦОДД рекомендует водителям: не отвлекаться на телефон в пути, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров", – добавили в столичном Дептрансе.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление на следующей неделе в Москве может подняться выше нормы на 5–7 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха при этом понизится примерно на 5 градусов, но будет находиться в пределах нормальных значений.

Золотая осень в городе, согласно прогнозам, завершится в среду, 14 октября. После этого в Москве начнется период "глубокой" осени, который продлится до 28 октября.

