09 октября, 19:26Общество
Москвичей призвали быть внимательными из-за сильного ветра и дождя
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Кратковременный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в столице в пятницу и субботу, 9–10 октября. Об этом предупредили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
В связи с непогодой горожан призвали быть внимательными. Не рекомендуется укрываться под деревьями и оставлять рядом с ними автомобили.
"ЦОДД рекомендует водителям: не отвлекаться на телефон в пути, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров", – добавили в столичном Дептрансе.
Ранее сообщалось, что атмосферное давление на следующей неделе в Москве может подняться выше нормы на 5–7 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха при этом понизится примерно на 5 градусов, но будет находиться в пределах нормальных значений.
Золотая осень в городе, согласно прогнозам, завершится в среду, 14 октября. После этого в Москве начнется период "глубокой" осени, который продлится до 28 октября.
9 октября в Москве стало самым теплым днем с начала месяца