09 октября, 15:51Регионы
Мокрый снег может пройти в трех регионах России 10 октября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко
Мокрый снег прогнозируется 10 октября в Карелии, Чукотском автономном округе и Мурманской области. Об этом РИА Новости сообщили в Гидрометцентре России.
По данным синоптиков, в Карелии осадки в виде мокрого снега будут ночью. На Чукотке ожидается снег с дождем, а на побережье порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.
В Мурманской области также пройдет мокрый снег, местами возможно его отложение, добавили в Гидрометцентре.
Ранее метеоролог Людмила Паршина рассказала, что снежный покров в Москве и Подмосковье в среднем устанавливается в конце ноября, но точный прогноз на этот год пока дать сложно.
С ее слов, температура переходит через ноль в сторону отрицательных значений в 20-х числах ноября. Но снег не всегда появляется в этот срок, потому что погода может быть разной.
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