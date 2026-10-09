Мокрый снег может пройти в трех регионах России 10 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Мокрый снег прогнозируется 10 октября в Карелии, Чукотском автономном округе и Мурманской области. Об этом РИА Новости сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, в Карелии осадки в виде мокрого снега будут ночью. На Чукотке ожидается снег с дождем, а на побережье порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

В Мурманской области также пройдет мокрый снег, местами возможно его отложение, добавили в Гидрометцентре.

Ранее метеоролог Людмила Паршина рассказала, что снежный покров в Москве и Подмосковье в среднем устанавливается в конце ноября, но точный прогноз на этот год пока дать сложно.

С ее слов, температура переходит через ноль в сторону отрицательных значений в 20-х числах ноября. Но снег не всегда появляется в этот срок, потому что погода может быть разной.