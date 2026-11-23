Фото: Москва 24/Анна Селина

Более 500 музыкантов представят свои номера профессиональному жюри на очных прослушиваниях участников девятого сезона проекта "Музыка в метро". Отбор начался на Южном речном вокзале, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Прослушивания продлятся четыре дня. По их итогам лучшие участники получат возможность выступать в метро, на МЦД и других городских площадках.

Оценивать музыкантов будет жюри, в состав которого вошли представители Государственного академического Большого театра России, Московского международного Дома музыки и коллектива Vasiliev Groove. Большой театр присоединился к членам жюри впервые.

"Мы продолжаем развивать проект "Музыка в метро", который за 10 лет объединил уже более 475 исполнителей. В этом году совместно с Большим театром России запустили новое направление "Опера в метро", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Гендиректор Большого театра, худрук – директор Мариинского театра Валерий Гергиев назвал столичный транспорт не только частью городской инфраструктуры, но и важной культурной площадкой города. Он напомнил, что в этом году по Кольцевой линии курсировал тематический поезд к 250-летию Большого театра. Он пожелал участникам отбора удачи и вдохновения.

Проект "Музыка в метро" позволяет музыкантам выступить перед пассажирами. Участие принимают как начинающие исполнители, так и известные артисты. Для выступлений предусмотрено более 40 площадок на станциях метро, МЦД, МЦК, а также на Северном и Южном речных вокзалах.