Москвичам предложили принять участие в проекте "Музыка в метро"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Жители столицы могут присоединиться к проекту "Музыка в метро" – для участия необходимо выполнить новое задание на платформе "Город заданий". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы дает музыкантам возможность выступать перед пассажирами метрополитена. Участие принимают как начинающие исполнители, так и известные артисты. Для выступлений предусмотрено более 40 площадок на станциях метро, а также на Московских центральных диаметрах, Московском центральном кольце и Северном и Южном речных вокзалах.

Чтобы получить задание, его сначала нужно взять в работу и авторизоваться на сайте art.mosmetro.ru/mus. Затем участнику необходимо подать заявку на конкурс и сделать скриншоты заполненной формы. На них должны быть видны фамилия, имя и отчество исполнителя, адрес электронной почты, название сезона ("Сезон 9") и статус заявки "Ожидает офлайн-отбора".

После этого скриншоты нужно загрузить в отчетную форму задания и отправить ее на проверку. Если заявку одобрят, участнику начислят 2 тысячи баллов программы "Миллион призов".

Полученные баллы можно потратить на товары и услуги организаций-партнеров программы, пополнить ими баланс карты "Тройка" или направить средства на благотворительность. Доступные варианты использования баллов представлены на витрине сайта ag-vmeste.ru.

Проект "Город заданий" запустили в январе 2022 года. С помощью него москвичи могут контролировать работу городских служб, а также участвовать в экологических, культурных, спортивных и других мероприятиях. За время работы пользователи выполнили более 3,9 миллиона заданий. Проект развивают ГКУ "Новые технологии управления" и департамент информационных технологий Москвы.

Ранее сообщалось, что в каталоге программы "Миллион призов" появились новые товары для участников. Среди них – ланч-бокс с двумя отделениями, ложкой и вилкой, набор для настольного тенниса с сеткой, креплениями, двумя ракетками, тремя мячами и сумкой-мешком, а также внешний аккумулятор со встроенными кабелями для разных разъемов и дисплеем для контроля заряда. Для участников детской программы добавили мягкую игрушку-пингвина в шапке и теплом шарфе.