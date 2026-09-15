Новые виды рыб появились в Азовском море на фоне рекордной солености

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Соленость Азовского моря достигла исторического максимума за 150 лет наблюдений – 16 промилле, что привело к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, рассказали в Южном научном центре РАН (ЮНЦ РАН).

Ученые рассказали, что рост показателя начался еще в 2007 году. Осолонение привело к полной перестройке экосистемы моря: вместо солоноватоводной морской она стала типичной морской, черноморской. На большей части акватории теперь отлично себя чувствуют черноморские камбалы, акула катран и бычки.

Новые условия оказались подходящими и для "дальних вселенцев" – акклиматизантов из Атлантического и Тихого океанов. Это пиленгас, серебряный карась, солнечный окунь и восточная креветка.

По информации ЮНЦ РАН, из Черного моря активно проникают медузы корнерот и ушастая. Они становятся пищевыми конкурентами для рыб, в том числе местных видов, и других вселенцев-гребневиков. Для медуз в Азовском море сложились оптимальные условия: высокая соленость, летний прогрев воды и обилие пищи.

Ранее ученые обнаружили новый вид морских улиток, который обитает только на холодных метановых источниках в море Лаптевых. Вид получил название Frigidoalvania krylova в честь Елены Крыловой, ведущего научного сотрудника Института океанологии РАН и крупного специалиста по глубоководным моллюскам.

