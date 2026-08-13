Российские ученые открыли новый вид улиток, живущих на метановых источниках в Арктике

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Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили новый вид морских улиток, который обитает исключительно на холодных метановых источниках в море Лаптевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Новый вид получил название Frigidoalvania krylova. Он назван в честь Елены Крыловой – ведущего научного сотрудника Института океанологии РАН и крупного специалиста по глубоководным моллюскам.

Старший научный сотрудник СПбГУ Иван Нехаев подчеркнул, что ранее в Арктике было достоверно известно лишь два представителя этого рода – F. janmayeni и F. cruenta.

"Чтобы описать новый вид, мы подробно изучили тонкие особенности строения его раковины, радулы и репродуктивной системы. Совокупность морфологических признаков однозначно показала, что перед нами не одна из ранее известных форм, а самостоятельный и обособленный вид", – добавил Нехаев.

Моллюсков нашли на сипах – метановых холодных источниках, где при низких температурах и в полной темноте формируются уникальные экосистемы. Улитки живут внутри плотных скоплений хемосинтезирующих бактерий. Органическое вещество, создаваемое ими, служит пищей для нового вида.

За пределами метановых сипов ученые не обнаружили F. krylovae. Их не удалось найти даже на соседнем участке сипа, имеющем схожие условия. По мнению исследователей, это говорит о крайне выраженной пищевой и экологической специализации. Обычно такие улитки питаются "морским снегом" – оседающими из верхних слоев воды органическими частицами.

Ранее в американском штате Алабама исследователи обнаружили новый вид безглазых рыб. Открытие было сделано в системе известняковых пещер. Длина полупрозрачной рыбы составляет пять сантиметров. При этом пока ученые смогли выявить одновременно только около 20 особей нового вида.