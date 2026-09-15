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15 сентября, 13:59

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New York Post: в США ограничили продажу моторного масла из-за его дефицита

В США ограничили продажу моторного масла из-за его дефицита

Фото: 123RF.com/hryshchyshen

В США торговая сеть Costco ограничила продажу моторного масла из-за дефицита базовых масел для производства синтетических смазочных материалов, сообщила газета New York Post.

Ограничения коснулись масла Kirkland Signature. На фоне глобальной нехватки ключевого компонента для синтетики цены резко выросли. Упаковка объемом 10 литров, которая раньше стоила около 30 долларов (около 2 500 рублей), теперь продается почти за 58 долларов (почти 4 900 рублей).

Дефицит затронул в основном базовые масла третьей группы, которые широко используют при производстве полностью синтетических и маловязких моторных масел. Ситуацию усугубили повреждения и остановка мощностей заводов на Ближнем Востоке. В частности, пострадал комплекс компании Shell в Катаре, поставлявший около 30 тысяч баррелей продукции в сутки.

На фоне дефицита подорожали и готовые смазочные материалы. Индекс цен производителей в США с марта по август вырос примерно на 15,8%. Розничные цены на 97 видов моторного масла за февраль – август прибавили 24,2%. Дополнительное давление на рынок оказывает рост цен на нефть.

Ранее западные журналисты писали, что глобальный топливный кризис, о котором ранее предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил. В частности, коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются уже более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны.

На этом фоне президент США Дональд Трамп указывал, что война с Ираном "закончится в ближайшее время", после чего цены на нефть снизятся. В это же время он говорил, что рост мировых цен на топливо в основном связан не с ситуацией вокруг Ирана, а с конфликтом на Украине.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для насыщения мирового энергорынка топливом необходима отмена санкций. При этом обеспечение безопасной работы НПЗ и рост производства нефтепродуктов не помогут в этом. Главная сложность связана именно с вывозом нефтепродуктов.

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