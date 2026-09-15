Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 13:19

Экономика

Wall Street Journal заявила о наступлении глобального топливного кризиса

Фото: depositphotos/alusegova.gmail.com​

Глобальный топливный кризис, о котором ранее предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил, пишет газета Wall Street Journal.

По информации СМИ, коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются уже более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны.

Эксперты в сфере энергетики предупреждают, что из-за отсутствия перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке ситуация рискует выйти из-под контроля, добавляет газета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершится "в ближайшее время", и заверил, что боевые действия закончатся "очень скоро". По его словам, после окончания войны цены на нефть снизятся. Одновременно с этим он говорил, что не испытывает сожалений из-за атаки на Иран и Трамп поступил бы точно так же, если бы ему пришлось делать это снова.

Читайте также


экономиказа рубежом

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика