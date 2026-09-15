Wall Street Journal заявила о наступлении глобального топливного кризиса

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Глобальный топливный кризис, о котором ранее предупреждали руководители американских нефтяных компаний, уже наступил, пишет газета Wall Street Journal.

По информации СМИ, коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются уже более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны.

Эксперты в сфере энергетики предупреждают, что из-за отсутствия перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке ситуация рискует выйти из-под контроля, добавляет газета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном завершится "в ближайшее время", и заверил, что боевые действия закончатся "очень скоро". По его словам, после окончания войны цены на нефть снизятся. Одновременно с этим он говорил, что не испытывает сожалений из-за атаки на Иран и Трамп поступил бы точно так же, если бы ему пришлось делать это снова.

