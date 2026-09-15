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15 сентября, 13:11

Политика

Захарова заявила, что атаками на ЗАЭС Киев ставит на кон безопасность всей Европы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Киев, игнорируя необходимость восполнения запасов дизельного топлива для безопасной работы Запорожской АЭС, ставит под угрозу безопасность всей Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова опубликованы на сайте дипведомства.

Захарова подчеркнула, что в условиях интенсивных целенаправленных ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре, обеспечивающей внешнее электроснабжение станции, восполнение запасов дизеля является важным фактором ее безопасного функционирования.

"Игнорируя этот факт, Киев в буквальном смысле играет с огнем, ставя на кон безопасность всей Европы", – сказала дипломат.

Ранее ВСУ нанесли серию комбинированных ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для Запорожской АЭС. В результате погибли двое российских военнослужащих, еще несколько человек получили ранения, в том числе тяжелые.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев предупредил, что в случае ударов по ЗАЭС радиоактивное облако сможет достичь Вены за 2,5 суток. Он уточнил, что ситуация вокруг станции остается напряженной из-за постоянных украинских атак.

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