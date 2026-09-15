Московские колледжи запустили программу адаптации для 56 тысяч первокурсников

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 56 тысяч первокурсников московских колледжей в этом учебном году пройдут комплексную программу адаптации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Программа рассчитана на первый год обучения и поможет студентам познакомиться с колледжем и однокурсниками, включиться в учебную и внеучебную жизнь, а также получить первое представление о будущей профессии. Она реализуется в городских колледжах уже два года.

С 2024 года ее участниками стали более 97 тысяч студентов. В течение учебного года с первокурсниками работают кураторы, педагоги и студенты-наставники, которые помогают решать организационные вопросы и освоиться в новой среде. Только в сентябре для новичков проведут более 50 тематических мероприятий с учетом специфики разных отраслей: фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии на предприятия и встречи с будущими работодателями.

Программа включает четыре направления: "Мой колледж", "Моя группа", "Моя активность" и "Моя профессия".

В рамках трека "Мой колледж" студенты знакомятся с корпусами, преподавателями и сотрудниками. С 1 сентября для них проходят интерактивные экскурсии и встречи с руководством колледжей в неформальной обстановке.

Направление "Моя группа" помогает первокурсникам наладить отношения с однокурсниками. Для этого организуют нетворкинги, тренинги на командообразование и творческие встречи.

В рамках трека "Моя активность" ребят знакомят со студенческими объединениями. Они смогут участвовать в фестивалях, спортивных соревнованиях, творческих проектах, волонтерских акциях и культурных мероприятиях.

"Моя профессия" посвящена знакомству с карьерными возможностями. Студенты встречаются с работодателями, успешными выпускниками и победителями профессиональных чемпионатов, участвуют в ярмарках профессий и других тематических мероприятиях. Такой формат помогает им понять требования будущей специальности и заранее определить образовательный и карьерный маршрут.

Еще до начала учебного года каждый первокурсник встречается с наставником и получает "Гид первокурсника". Это электронная памятка или брошюра с информацией о колледже – внутреннем распорядке, контактах руководства, социальных выплатах, психологической поддержке и возможностях для досуга.

Для каждой специальности также подготовлен "Гайд профессионала". В нем собраны учебный план и график сессий, информация о практике, карьерной карте выпускника, компаниях-партнерах и контактах кураторов групп. Студенты-наставники после специальной подготовки вместе с кураторами помогают новичкам подобрать кружки и секции и включиться в жизнь колледжа.

"Большую поддержку новичкам оказывают студенты-наставники: пройдя специальный курс, они вместе с кураторами помогают ребятам подобрать кружки и секции, участвуют в организации событий", – отметил директор Московского технологического колледжа имени И. А. Лихачева Иван Степанов.

Ближайшие мероприятия

В этом году совместно с проектом "Молодежь Москвы" для первокурсников организуют цикл мероприятий, посвященных знакомству с профессией и крупными инфраструктурными площадками. Программа продлится до 2 октября, для участия потребуется предварительная регистрация.

25 сентября начинающих строителей приглашают в парк у Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Там пройдет мастер-класс по граффити, во время которого участники смогут отразить специфику выбранных профессий.

Для будущих специалистов промышленной сферы с 21 по 26 сентября проведут экскурсии и квесты на флагманской площадке практической подготовки "Руднево".

22 сентября стартует серия мероприятий для студентов специальностей в сфере гостеприимства. Она пройдет в первом ресторане столичных колледжей "Встреча друзей".

23 и 24 сентября участники попробуют объединить гастрономию с бьюти-направлением: будущие визажисты, парикмахеры и мастера ногтевого сервиса создадут тематические образы по мотивам меню.

29 сентября первокурсники педагогических специальностей станут участниками фестиваля "ПеременаФест" во Дворце творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара. Для них подготовят интерактивы по социальным практикам, создание арт-объекта, встречи с экспертами и квесты.

В программу также войдут посещения площадок компаний-партнеров. Среди них – Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", городская клиническая больница имени С. С. Юдина, кинопарк "Москино", издательство "Эксмо", офисы компаний "Яндекс", "ВК", "Бизнес кар", "ФМ Логистик" и автомобильного холдинга "Авилон АГ".

В мультиформатных пространствах проекта "Молодежь Москвы" 17 сентября для первокурсников проведут занятия по народным танцам и изготовлению аксессуаров. 18 сентября состоятся мастер-классы по 3D-моделированию, векторному дизайну, печати моделей и лазерной гравировке сувениров.

22 сентября студенты смогут принять участие в йога-батле. 25 сентября их приглашают на лекцию по социально-бытовым навыкам и игру-путешествие по возможностям Москвы. 26 сентября в кластере "Ломоносов" пройдет фестиваль финансовой грамотности.

В этом году в колледжи правительства Москвы поступили 56 тысяч человек. Среди них – рекордные 41 тысяча столичных девятиклассников, что на 4 тысячи больше показателя прошлого года. Всего в городских колледжах сейчас обучаются более 156 тысяч студентов.

Ранее сообщалось, что количество поступивших в университеты России превысило миллион человек. На программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов, специалитет выбрали более 171 тысячи, а магистратуру – свыше 189 тысяч человек. Также Минобрнауки намерено довести число иностранных студентов в российских вузах до 500 тысяч.