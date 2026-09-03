Число поступивших в российские вузы превысило миллион человек

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В российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года уже зачислено более миллиона человек, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.

В ведомстве уточнили, что на программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет – более 171 тысячи, а магистратуру выбрали свыше 189 тысяч человек.

Отдельно в Минобрнауки отметили результаты пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования, который реализуется в 17 российских университетах. На программы базового высшего образования в его рамках зачислены более 44 тысяч человек, на специализированное высшее образование – свыше 13 тысяч.

В министерстве добавили, что приемная кампания текущего года завершится не позднее 30 сентября, когда закончится платный набор на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру продлится до 30 ноября.

В Госдуме ранее предложили ограничить выбор профиля магистратуры. В частности, проект закона дает Минобрнауки РФ право ограничивать поступление на направления магистерских программ таким образом, чтобы на них могли учиться только те студенты, которые получили образование по соответствующим профилям бакалавриата.