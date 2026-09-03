Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:57

Общество

Число поступивших в российские вузы превысило миллион человек

Фото: depositphotos/kasto

В российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года уже зачислено более миллиона человек, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.

В ведомстве уточнили, что на программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет – более 171 тысячи, а магистратуру выбрали свыше 189 тысяч человек.

Отдельно в Минобрнауки отметили результаты пилотного проекта по апробации новой модели высшего образования, который реализуется в 17 российских университетах. На программы базового высшего образования в его рамках зачислены более 44 тысяч человек, на специализированное высшее образование – свыше 13 тысяч.

В министерстве добавили, что приемная кампания текущего года завершится не позднее 30 сентября, когда закончится платный набор на все уровни высшего образования. Прием в аспирантуру продлится до 30 ноября.

В Госдуме ранее предложили ограничить выбор профиля магистратуры. В частности, проект закона дает Минобрнауки РФ право ограничивать поступление на направления магистерских программ таким образом, чтобы на них могли учиться только те студенты, которые получили образование по соответствующим профилям бакалавриата.

Читайте также


образованиеобщество

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика