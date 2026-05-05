05 мая, 16:48

В ГД предложили ограничить выбор профиля магистратуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы предложили установить новые правила поступления в магистратуру, включив в федеральные образовательные стандарты требования к соответствию профиля. Соответствующий законопроект появился в парламентской базе.

В частности, проект закона дает Минобрнауки РФ право ограничивать поступление на направления магистерских программ таким образом, чтобы на них могли учиться только те студенты, которые получили образование по соответствующим профилям бакалавриата.

Как следует из пояснительной записки, определенные требования также могут быть установлены к уже полученному высшему образованию и опыту работы абитуриента, который поступает в магистратуру.

Авторы инициативы отмечают, что действующие нормы не учитывают полученную квалификацию при поступлении в магистратуру. Из-за этого студенты не получают основных знаний и не формируют необходимые профессиональные навыки.

Вместе с тем с 1 сентября 2026 года российские вузы перейдут на новую систему высшего образования, предполагающую отмену форматов "бакалавр" и "магистр". Вместо этого будет введено базовое и специализированное высшее образование.

Срок получения базового высшего образования составит от 4 до 6 лет, в зависимости от специальности. Специализированное же образование студенты будут получать 1–3 года. Это будет обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками.

