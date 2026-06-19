Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/annehathaway

Американская актриса Энн Хэтэуэй станет мамой в третий раз. Видео с округлившимся животом знаменитость опубликовала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Под постом актриса написала: "x Малыш, я твоя x".

Хэтэуэй с 2012 года состоит в браке с дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. Пара воспитывает двух сыновей, Джонатана и Джека.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко станет мамой второй раз. Актриса опубликовала серию фотографий со своим женихом и их трехлетней дочерью.

В подборку вошли снимок УЗИ, а также фото самой Куоко с округлившимся животом. Кроме того, знаменитость показала торт, у которого видно розовую начинку – пара ждет девочку.