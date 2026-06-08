Актеры Янковский и Пожарская объявили о рождении второго ребенка

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ivanfilippovich

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская объявили о рождении второго ребенка, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) артистов.

Пожарская написала, что им "сказать особо нечего", кроме того, что они счастливы и любят друг друга. Мальчик родился 4 июня, его назвали Давид. Сейчас актриса уже находится дома вместе с младенцем.

"Дабл-мама, дабл-папа получается. Добро пожаловать, маленький D", – добавила Пожарская.

Поклонники назвали это "прекрасной новостью" и отметили, что никто лучше из артистов не скрывает беременность. Некоторые признались, что новость довела их до слез.

Первые слухи о беременности Пожарской появились летом 2025 года – подписчики отметили, что у девушки изменилась фигура. В тот момент ни она, ни ее супруг не комментировали догадки.

В первый раз пара стала родителями в 2021 году, тогда у них тоже родился сын. Его назвали Олегом в честь дедушки.

