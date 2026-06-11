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Звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко станет мамой второй раз, она объявила об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

40‑летняя актриса опубликовала серию фотографий со своим женихом – 43‑летним артистом Томом Пелфри – и их трехлетней дочерью Матильдой. В подборку вошли снимок УЗИ, на котором будущий ребенок демонстрирует жест со средним пальцем, а также фото самой Куоко с округлившимся животом.

Помимо этого, актриса показала торт, у которого видно розовую начинку. Это означает, что пара ждет девочку.

"Наша маленькая семья стала еще больше, сбылась наша мечта! Во второй раз было немного сложнее, но мы безмерно благодарны за этот момент", – написала актриса.

Куоко и Пелфри познакомились в 2022 году на премьере сериала "Озарк". Спустя месяц пара официально объявила о своих отношениях, а вскоре сообщила о беременности. В марте 2023 года у пары родилась дочь. В 2024 году актеры сообщили, что помолвлены, но свадьба все еще не состоялась.

Ранее родителями во второй раз стали актеры Иван Янковский и Диана Пожарская, у них родился сын Давид. Поклонники назвали новость "прекрасной", отметив умение пары скрывать беременность, а некоторые растрогались до слез.

